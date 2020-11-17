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Жительница Нефтеюганска спасла упавшего со скалы ребенка в Нуримановском районе

Жительница Нефтеюганска спасла упавшего со скалы ребенка в Нуримановском районе

Нуримановский район | 17 ноя 2020 | 12:22

В августе в Нуримановском районе Башкирии произошёл несчастный случай с участием ребёнка. 12-летний мальчик сорвался с Красных Скал недалеко от посёлка Павловка. На помощь к пострадавшему пришла 27-летняя жительница Нефтюганска, которая приехала в Башкирию отдохнуть с семьёй.



Спасительница пострадавшего подростка, рассказала изданию ugra-news.ru, что ей было действительно страшно находиться на скалах. Они с семьёй увидели лежащего внизу мальчика, а потом к ним подбежали друзья пострадавшего и попросили помощи. Смелая гостья республики спустилась вниз к ребёнку и оказала первую помощь. У подростка оказалась сломана нога, тогда женщина наложила шину, замотала открытую рано футболкой, сняла с ноги кроссовок, пока она совсем не отекла.

В какой-то момент у мальчика начали синеть губы, а все бутылки воды, что скидывали сверху очевидцы, или летели дальше, или разбивались о камни. К счастью, вскоре приехали спасатели, которые аккуратно и профессионально вытащили ребёнка, а потом и его спасительницу. Профессионалы отметили, что женщина совершенно правильно оказала первую помощь пострадавшему ребёнку.

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета РБ по ЧС, направил жительнице северного города ведомственную медаль «За доблесть», а также пригласил летом вновь погостить в Нуримановском районе.

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Сама женщина работает мастером ногтевого сервиса, у неё есть любящий муж и трое замечательных детей.

Пострадавший подросток пережил операцию, а сейчас идёт на поправку, учится на дистанционном обучении и совсем скоро будет восстанавливать навыки хождения.

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Источник: bash.news

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