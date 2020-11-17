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Уроженец Уфы рэпер Моргенштерн заявил в соцсетях, что "быть богатым грустно"

Уроженец Уфы рэпер Моргенштерн заявил в соцсетях, что "быть богатым грустно"

| 17 ноя 2020 | 15:21

Скандально известный рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн сделал заявление, от которого общественность начало откровенно бомбить. Артист опубликовал в своем инстаграме фотографию с гигантскими пачками денег днем ранее, 16 ноября, и оставил ненавязчивую подпись: «Быть богатым грустно».



Мужчину подписчики не поняли, и под постом стали появляться гневные комментарии от звезд российского шоубиза и поклонников, которые в одночасье прониклись к Алишеру агрессией.

— Из-за таких как ты, страна в жопе, — написал известный блогер Эльдар Джарахов, его комментарий собрал почти 10 тысяч лайков.

На заявление Алишера отреагировали рэпер Джиган, блогер Слава Мэрлоу, Хаммали и другие. Поклонники отметили, что в стране кризис, но музыканту оставаться на плаву он не помешал.

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Источник: ufa1.ru
Фото: morgen_shtern / Instagram.com

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