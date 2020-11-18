Погода в Башкирии сегодня, 18 ноября 2020 года: станет теплее

| 18 ноя 2020 | 09:15

В Башкирии грядет потепление. По данным синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 18 ноября, в регионе температура воздуха ночью составит -9,-14°. В отдельных районах термометр покажет -19°. Днем же потеплеет до -3°. Также на дорогах ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный умеренный.







Завтра, 19 ноября, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер сменит направление на западный, юго-западный умеренный, в северных районах порывы до сильного. Ночью вновь похолодает до -12,-17°, местами до -23°. Днем температура воздуха составит -4,-9°.



Народные поговорки и приметы 18 ноября:

- Если в день Ионы падает снег, то зима будет снежной.

- Если дует ветер с севера, а на небе нет облаков, то вскоре похолодает.

- Луна 18 ноября находится в дымке - скоро будет затяжное ненастье.

- Много инея видно - жди оттепели в ближайшее время.

- Снег 18 ноября ложится на землю неровно - в следующем году урожай ржи будет богатым.

- Если в этот день найти чужой веник во дворе - значит, порча наведена.

- Если в кроватку к ребенку положить чистый веник и точно такой же взять его матери, то они будут здоровы и счастливы в течение всего года.

- Нельзя принимать в этот день важные решения, заключать какие-либо сделки. От серьезных дел лучше воздержаться.

- Нельзя 18 ноября подписывать никакие документы - нечистый подпись украдет.

- Если совершили крупную покупку в этот день, то она не прослужит долго.

- Можно убирать в доме - по приметам, эта работа будет удачной.

- Если сходить в баню 18 ноября, то весь следующий год здоровым будешь.

- Если в день Ионы падает снег, то зима будет снежной.

- Дымка покрыла луну - к долгому ненастью.

- Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычного.









- Если все деревья покрылись инеем, то вскоре наступит оттепель.

- Найденный в этот день во дворе чужой веник говорит о том, что на членов семьи наведена порча.

- Крупные покупки, совершенные 18 числа, долго не прослужат.

- Стоит в этот день дома уборку затеять. Сможете не только чистоту навести, но и от негатива избавиться.

- Можно после уборки углы дома перекрестить и окропить святой водой, прочитав «Отче наш».

- Чтобы весь следующий год быть здоровым, нужно 18 ноября в баню сходить.

- Родившиеся 18 ноября редко бывают счастливы. Носить им следует бриллиант или циркон.





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