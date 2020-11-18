Погода в Башкирии сегодня, 18 ноября 2020 года: станет теплее
| 18 ноя 2020 | 09:15
В Башкирии грядет потепление. По данным синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 18 ноября, в регионе температура воздуха ночью составит -9,-14°. В отдельных районах термометр покажет -19°. Днем же потеплеет до -3°. Также на дорогах ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный умеренный.
Завтра, 19 ноября, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер сменит направление на западный, юго-западный умеренный, в северных районах порывы до сильного. Ночью вновь похолодает до -12,-17°, местами до -23°. Днем температура воздуха составит -4,-9°.
Народные поговорки и приметы 18 ноября:
- Если в день Ионы падает снег, то зима будет снежной.
- Если дует ветер с севера, а на небе нет облаков, то вскоре похолодает.
- Луна 18 ноября находится в дымке - скоро будет затяжное ненастье.
- Много инея видно - жди оттепели в ближайшее время.
- Снег 18 ноября ложится на землю неровно - в следующем году урожай ржи будет богатым.
- Если в этот день найти чужой веник во дворе - значит, порча наведена.
- Если в кроватку к ребенку положить чистый веник и точно такой же взять его матери, то они будут здоровы и счастливы в течение всего года.
- Нельзя принимать в этот день важные решения, заключать какие-либо сделки. От серьезных дел лучше воздержаться.
- Нельзя 18 ноября подписывать никакие документы - нечистый подпись украдет.
- Если совершили крупную покупку в этот день, то она не прослужит долго.
- Можно убирать в доме - по приметам, эта работа будет удачной.
- Если сходить в баню 18 ноября, то весь следующий год здоровым будешь.
- Если в день Ионы падает снег, то зима будет снежной.
- Дымка покрыла луну - к долгому ненастью.
- Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычного.
- Если все деревья покрылись инеем, то вскоре наступит оттепель.
- Найденный в этот день во дворе чужой веник говорит о том, что на членов семьи наведена порча.
- Крупные покупки, совершенные 18 числа, долго не прослужат.
- Стоит в этот день дома уборку затеять. Сможете не только чистоту навести, но и от негатива избавиться.
- Можно после уборки углы дома перекрестить и окропить святой водой, прочитав «Отче наш».
- Чтобы весь следующий год быть здоровым, нужно 18 ноября в баню сходить.
- Родившиеся 18 ноября редко бывают счастливы. Носить им следует бриллиант или циркон.