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Жительница Уфы выиграла у популярного блогера Мерседес за 3 млн рублей

Жительница Уфы выиграла у популярного блогера Мерседес за 3 млн рублей

Уфа | 18 ноя 2020 | 14:10

Накануне, 17 ноября, уфимка Лиана Бакирова отправилась в Москву за своим дорогостоящим выигрышем. Девушка приняла участие в марафоне стройности у блогера Валерии Чекалиной, имеющей восьмимиллионную аудиторию.



Участница соревнования за месяц сумела скинуть 3,5 килограммов при росте 151 сантиметр. Красивое тело уфимки оценили кураторы и тренер. Подписчики также проголосовали за нее.

По словам блогера, Лиана Бакирова изначально не была пухленькой. Она родила, набрала вес, но собралась и привела себя в форму. Девушка смеется, что хотела удивить победительницу, но она приехала раньше и увидела свой приз.

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— Сегодня вручаем Mercedes C-Class с AMG-пакетом. Лиана в шоке. До последнего думала, что мы шутим. Даже говорить не могла. Поставьте себя на ее место – у вас тело мечты, а теперь еще и крутая тачка в придачу, — рассказала Валерия Чекалина.
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Источник: proural.info
Фото: социальные сети

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