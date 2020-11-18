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В Башкирии в нынешнем году построят больше ледовых городков

В Башкирии в нынешнем году построят больше ледовых городков

| 18 ноя 2020 | 16:02

В Башкирии решено проводить праздничные новогодние гуляния на улицах. Об этом заявил вице-премьер Башкирии Борис Беляев. Политик поручил построить ледовые городки в наибольшем количестве. По его мнению, это позволит уменьшить скопления людей.

Отметим, городки должны быть готовы к 10 декабря. Также они будут возведены в разных частях города.



«Из-за пандемии в этом году необходимо сделать больше городков, чем в прошлом, предусмотреть обустройство новогодних городков во дворах жилых домов. Нельзя допустить, чтобы празднования были сосредоточены только в центре города. В итоге столпотворения не избежать. Это неправильно. Празднования и мероприятия развлекательного характера, которые могли бы заинтересовать граждан, нужно организовывать в разных частях города», – заявил Борис Беляев.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров велел подготовить предложения по празднованию Нового года во время пандемии коронавируса.

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Источник: gorobzor.ru

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