В Башкирии в нынешнем году построят больше ледовых городков

| 18 ноя 2020 | 16:02

В Башкирии решено проводить праздничные новогодние гуляния на улицах. Об этом заявил вице-премьер Башкирии Борис Беляев. Политик поручил построить ледовые городки в наибольшем количестве. По его мнению, это позволит уменьшить скопления людей.



Отметим, городки должны быть готовы к 10 декабря. Также они будут возведены в разных частях города.







«Из-за пандемии в этом году необходимо сделать больше городков, чем в прошлом, предусмотреть обустройство новогодних городков во дворах жилых домов. Нельзя допустить, чтобы празднования были сосредоточены только в центре города. В итоге столпотворения не избежать. Это неправильно. Празднования и мероприятия развлекательного характера, которые могли бы заинтересовать граждан, нужно организовывать в разных частях города», – заявил Борис Беляев.



Напомним, на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров велел подготовить предложения по празднованию Нового года во время пандемии коронавируса.





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