Погода в Башкирии сегодня, 19 ноября 2020 года: снег и сильные порывы ветра

| 19 ноя 2020 | 08:41

«Башгидрометцентр» сообщил прогноз погоды на 19 и 20 ноября. Синоптики пообещали минусовую температуру ночью, снег и сильные порывы ветра.







19 ноября без существенных осадков, местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -4,-9°.



20 ноября без осадков, в отдельных северных районах небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, по северу порывы до сильного. Температура воздуха ночью -8,-13°, по юго-востоку республики -14,-19°, днем -1,-6°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather



Приметы дня:

- Зима на Павла Исповедника на ноги становится.

- Заря алого цвета - к снегу или дождю.

- Если лед гладкий, то будущий урожай не удастся.

- Если на Павла Ледостава идет снегопад, то зима будет снежной.

- Если стоит безветренная погода, то скоро грянут морозы.

- Небо украсило множество звезд - быть холодам, а если они еще и слабо видны, то может начаться снегопад.

- Если гуси плавать стали, то скоро наступит оттепель.

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- Если птицы не хотят летать, а сидят на ветках - будет мороз и ветер.- Если лошади в этот день хорошо едят, то зимой они не заболеют.- Если корова дает много молока, то его будет много и всю зиму.- Если уголь быстро в золу превращается, то зима будет лютой.- В Павлов день нельзя ни занимать и ни одалживать денег.- Родившиеся 19 ноября обладают суровым нравом. Они всего добиваются в зрелые годы. Носить им следует опал.