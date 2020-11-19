Погода в Башкирии сегодня, 19 ноября 2020 года: снег и сильные порывы ветра
| 19 ноя 2020 | 08:41
«Башгидрометцентр» сообщил прогноз погоды на 19 и 20 ноября. Синоптики пообещали минусовую температуру ночью, снег и сильные порывы ветра.
19 ноября без существенных осадков, местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -4,-9°.
20 ноября без осадков, в отдельных северных районах небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, по северу порывы до сильного. Температура воздуха ночью -8,-13°, по юго-востоку республики -14,-19°, днем -1,-6°.
Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather
Приметы дня:
- Зима на Павла Исповедника на ноги становится.
- Заря алого цвета - к снегу или дождю.
- Если лед гладкий, то будущий урожай не удастся.
- Если на Павла Ледостава идет снегопад, то зима будет снежной.
- Если стоит безветренная погода, то скоро грянут морозы.
- Небо украсило множество звезд - быть холодам, а если они еще и слабо видны, то может начаться снегопад.
- Если гуси плавать стали, то скоро наступит оттепель.
- Если лошади в этот день хорошо едят, то зимой они не заболеют.
- Если корова дает много молока, то его будет много и всю зиму.
- Если уголь быстро в золу превращается, то зима будет лютой.
- В Павлов день нельзя ни занимать и ни одалживать денег.
- Родившиеся 19 ноября обладают суровым нравом. Они всего добиваются в зрелые годы. Носить им следует опал.