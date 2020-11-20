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Погода в Башкирии сегодня, 20 ноября 2020 года: снег и ледяной дождь

Погода в Башкирии сегодня, 20 ноября 2020 года: снег и ледяной дождь

| 20 ноя 2020 | 08:23

Синоптики Башкирии прогнозируют ухудшение погодных условий.

Так, сегодня, 20 ноября, в северных районах ожидаются снег и ледяной дождь. На дорогах возможно появление гололеда.  Температура воздуха ночью составит -14,-20°. Днем потеплеет до -3°. Ветер юго-восточный, южный умеренный.



Завтра, 21 ноября, осадков не прогнозирует. На дорогах сохранится гололед. Столбик термометра ночью покажет -9,-14°, в отдельных районах -15,-20°. Днем станет значительно теплее и температура воздуха составит -2,-7°. Ветер южный умеренный.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

Народные приметы на 20 ноября:
- Если на дворе гололед, то такая погода простоит еще несколько дней.
- Если обильно идет снег, то весной разойдутся реки.
- Если галки подняли беспокойный крик – быть снегопаду.
- Если на Федота выпал обильный первый снег и покрыл сырую землю, то рожь уродится.
- Если выпавший снег лег плотно к стенам дома, то урожай будет неказистым, а если есть зазоры, то богатым.

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Источник: gorobzor.ru

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