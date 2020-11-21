Погода в Башкирии сегодня, 21 ноября 2020 года: ветер и гололед

| 21 ноя 2020 | 10:20

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на 21 и 22 ноября.



В регионе, по прогнозу синоптиков, в эти дни будет холодно, гололед и ветер.



21 ноября преимущественно без осадков, в отдельных районах гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем -2,-7°.





22 ноября пройдет без осадков. В отдельных районах обещают гололед. Ветер будет южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, по юго-востоку до -20°, днем -3,-8°.



Хотите узнать подробный прогноз погоды в вашем городе или районе? Переходите по ссылке.











В этот день издавна запрещалось работать, ссориться и ругаться. В этот день традиционно начинались Михайловские народные гулянья с песнями и плясками и изобилием угощений. Было принято ходить в гости и встречать гостей у себя. Хозяйки потчевали визитеров мясом, пирогами, медом и домашним пивом. Зачастую празднования продолжались всю неделю — до начала Филипповского поста.Долгое время на Руси в этот православный праздник еще и дворового (младшего брата домового) задабривали. По старинному обычаю хозяюшки перед рассветом ставили у дверей хлева объемную миску с пивным суслом и говорили: «Суседушка дворовой! Не ходи со двора, не губи скотину! Не кажи лукавому пути-дороги!» Считалось, что если не провести такой обряд, то дворовой обидится и уйдет в лесную чащу к лешему, а его место займет нечистый, который разорит все хозяйское добро.Архангела Михаила чтут как защитника всего православного христианства от явных и тайных недругов и злых духов, как стража спящего человека и помощника в тоске. В день его памяти верующие молятся об укреплении веры, о прибавлении сил, о телесном и душевном исцелении. Просят помощи в избавлении от бед. Просьба будет скорее услышана, если ее слова будут идти от самого сердца, а не зачитаны непонятные просителю строки из молитвенника.

Что нельзя делать в такой праздник?

Согласно народным приметам в этот праздник строжайше запрещено работать, даже мелкая работа по дому считается тяжким грехом. Чтобы не навлекать на себя кару небесную, все надо переделать заранее, либо отложить на другой день. 21 ноября нельзя мыть голову, иначе можно смыть все здравомыслие.



На Михайлов день грешно отказывать кому-либо в помощи.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram