"По факту учатся не дети, а родители": многодетная мать из Ишимбая пожаловалась на дистанционное обучение | видео

Ишимбайский район | 21 ноя 2020 | 22:01

Накануне стало известно, что власти Башкирии приняли решение о продлении дистанционного обучения в школах из-за эпидемии коронавируса. Ученики 6-10 классов останутся изучать школьную программу через компьютер до 29 ноября. Таким решением остались довольны все школьники, но только не их родители. Многие уверены, что на «дистанционке» дети не смогут получить необходимых знаний, и этот пробел серьезно отразится на их дальнейшей успеваемости.







Так, мама пятерых детей из Ишимбая, рассказала, что ее дети учатся дистанционно, но, по сути, изучать и объяснять школьную программу ей приходится детям самостоятельно. Женщина записала эмоциональное видеообращение и выложила его в соцсети.

- Мне приходится делать с детьми уроки круглосуточно. У меня нет такого образования, чтобы я смогла донести до девятиклассника задания ОГЭ. Как они потом будут его сдавать? У меня нет информации, чтобы я могла донести до близнецов-шестиклассников, что такое тычинка-пестик. У меня нет образования историка, литературы, – говорит Татьяна Хомякова.

- По факту учатся не дети, а родители, - сетует многодетная мать. – Я считаю, что всем нужно уйти в бессрочный отпуск, на каникулы до тех пор, пока эпидемия не закончилась, либо всю страну оставлять на второй год, кроме выпускников, конечно.

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Женщина жалуется, что из-за дистанционного обучения детей ей даже пришлось уволиться с работы, а также в доме на всех учеников не хватает необходимых для учебы гаджетов.