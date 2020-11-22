Погода в Башкирии сегодня, 22 ноября 2020 года: без осадков

| 22 ноя 2020 | 11:15

В Башкирии в ближайшие два дня не ожидается осадков. Подробный прогноз погоды подготовили синоптики Башгидромета.



Так, 22 ноября осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -9,-14°, местами -17,-22°, днем -5,-10°.



В республике 23 ноября преимущественно без осадков, днем по северу-западу небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях -15,-20°, днем -1,-6°, местами до -10°.







Приметы дня:

Если иней виден невооруженным взглядом, то в следующем году уродится овес.

Если на Матрены зимние начался дождь, то будущий урожай пшеницы будет богатым.

Если иней затянул деревья – быть лютым морозам.

Если небо затянуто облаками и падает снег, то май будет дождливым.

Приснившийся на Матрону сон сбудется в полдень следующего дня.



Человек, рожденный 22 ноября, наделён выдающимися способностями и талантами.

У него живое воображение и необычные взгляды на жизнь. Эти люди отличаются добротой. Они достойно встречают жизненные испытания. Готовы бескорыстно помогать другим людям.

Талисман человека, появившегося на свет в этот день, – рубин.





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