Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Погода в Башкирии сегодня, 23 ноября 2020 года: местами снег

Погода в Башкирии сегодня, 23 ноября 2020 года: местами снег

Погода в Башкирии сегодня, 23 ноября 2020 года: местами снег

| 23 ноя 2020 | 08:42

В Башкирии в ближайшие два дня пройдет небольшой снег. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.

Так, 23 ноября преимущественно без осадков, днем по северу-западу небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем составит -1,-6°, местами до -10°.



В республике 24 ноября ночью местами, днем по республике пройдет небольшой снег. В отдельных районах гололед. Ветер южный умеренный, местами усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях до -18°, днем -1,-6°.

Народные приметы на 23 ноября - Родион Ледолом, Ераст.
Святого Родиона прозвали Ледоломом за то, что лед расходится под ногами по причине своей непрочности. Люди молвили: «Придет Родион — возьмет мужика в полон». Тем не менее, считалось, что корка льда становится крепче с каждым днем: «С Ераста жди крепкого наста».

Также следили и за тем, какая погода выпадала на 23 ноября. Как правило, уже становилось очень холодно. Об этом говорили: «Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу».

Без особой нужды из дома не выходили, по вечерам топили печь и собирались всей семьей за какой-нибудь работой.
У домашних животных к этому времени начиналась сезонная линька – их шерсть становилась более густой.

Ненастье, оттепель и слякоть – погода будет неблагоприятной еще долгое время.

Утром иней на деревьях – к затяжной слякоти. Настоящая, русская зима наступит еще нескоро.

Дорогу развезло – к морозной зиме.

Много снега – зима будет мягкой.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: