Погода в Башкирии сегодня, 23 ноября 2020 года: местами снег

| 23 ноя 2020 | 08:42

В Башкирии в ближайшие два дня пройдет небольшой снег. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.



Так, 23 ноября преимущественно без осадков, днем по северу-западу небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем составит -1,-6°, местами до -10°.







В республике 24 ноября ночью местами, днем по республике пройдет небольшой снег. В отдельных районах гололед. Ветер южный умеренный, местами усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях до -18°, днем -1,-6°.



Народные приметы на 23 ноября - Родион Ледолом, Ераст.

Святого Родиона прозвали Ледоломом за то, что лед расходится под ногами по причине своей непрочности. Люди молвили: «Придет Родион — возьмет мужика в полон». Тем не менее, считалось, что корка льда становится крепче с каждым днем: «С Ераста жди крепкого наста».



Также следили и за тем, какая погода выпадала на 23 ноября. Как правило, уже становилось очень холодно. Об этом говорили: «Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу».



Без особой нужды из дома не выходили, по вечерам топили печь и собирались всей семьей за какой-нибудь работой.

У домашних животных к этому времени начиналась сезонная линька – их шерсть становилась более густой.



Ненастье, оттепель и слякоть – погода будет неблагоприятной еще долгое время.



Утром иней на деревьях – к затяжной слякоти. Настоящая, русская зима наступит еще нескоро.



Дорогу развезло – к морозной зиме.



Много снега – зима будет мягкой.





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