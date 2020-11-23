Многодетная мама из Ишимбая предложила способы сделать дистанционное обучение комфортным | видео

Ишимбайский район | 23 ноя 2020 | 16:04

Многодетная мама из Ишимбая рассказала, что необходимо сделать властям для комфортного дистанционного обучения школьников. Свое видеообращение Татьяна Хомякова опубликовала на личной странице в социальной сети сегодня, 23 ноября. Женщина составила список предложений, которые присылали ей родители в ответ на ее эмоциональный пост о дистанте в соцсети.





По словам Татьяны, если дети и учителя будут находиться на одной платформе, это весомо облегчит задачу.



Второе пожелание мамы заключается в том, чтобы власти обеспечили семьям бесплатный и высокоскоростной интернет. Также Татьяна предложила сразу после урока скидывать домашние задания в электронный дневник, а не на разные платформы. Также учителя просят скидывать выполненное домашнее задание до шести вечера, но забывают о том, что многие дети в это время занимаются в кружках и чисто физически не могут все успеть.



— Оценочную программу нужно сделать более гибкой, — прокомментировала Татьяна. — А не так, чтобы ребенок сегодня в 6 часов не сдал математику — а она у него только через два дня — но учитель сразу ставит двойку. Также нужно продлить урок до 45 минут, потому что 10 минут уходит на организацию и остается очень мало времени для объяснения материала.

Также Татьяна посоветовала подумать над домашними заданиями по таким предметам как ИЗО, музыка, физкультура, башкирский и второй иностранный языки. Потому что на эти предметы, как рассказала Татьяна, уходит много времени, которое дети проводят в интернете и портят зрение.

— По музыке они спели в классе песню и ушли домой, а на дом учителя задают сделать анализ песни, — рассказала Татьяна. — На физкультуре они бегают в классе, на дистант задают тесты про баскетбол и волейбол. На ИЗО дети в классе порисовали, обсудили какой-то пейзаж и ушли домой, а на дом задаются большие тесты, связанные с художеством. Не каждый ребенок это сможет сделать, именно поэтому они проводят огромное количество времени в интернете в поисках ответов на ваши вопросы.

— Сейчас 11-е классы получают полное образование, а остальные страдают, — считает Татьяна.









Татьяна посоветовала запустить в школе изучение основных предметов на два потока. Например, чтобы 5, 7 и 9-е классы ходили в школу неделю, а после них неделю 6, 8, 10-е классы.Напомним, что ранее Татьяна Хомякова поделилась своим негодованием по поводу обучения школьников на дистанте . Женщина — мать четвертых детей: два близнеца учатся в шестом классе, дочь — в первом и еще один ребенок в выпускном — девятом. Как рассказала женщина, она вместе с детьми делает уроки круглосуточно.

— У меня нет возможности купить каждому ребенку гаджет, — негодует Татьяна. — Нет столько комнат, чтобы каждый занимался отдельно, и у меня нет такого образования, чтобы я могла заниматься ОГЭ с девятиклассником, у меня нет возможности объяснять шестиклассникам, что такое тычинки-пестики, у меня нет образования историка и нет филологического образования.





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Фото: скрин видео