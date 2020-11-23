Многодетная мама из Ишимбая предложила способы сделать дистанционное обучение комфортным | видео
Ишимбайский район | 23 ноя 2020 | 16:04
Многодетная мама из Ишимбая рассказала, что необходимо сделать властям для комфортного дистанционного обучения школьников. Свое видеообращение Татьяна Хомякова опубликовала на личной странице в социальной сети сегодня, 23 ноября. Женщина составила список предложений, которые присылали ей родители в ответ на ее эмоциональный пост о дистанте в соцсети.
По словам Татьяны, если дети и учителя будут находиться на одной платформе, это весомо облегчит задачу.
Второе пожелание мамы заключается в том, чтобы власти обеспечили семьям бесплатный и высокоскоростной интернет. Также Татьяна предложила сразу после урока скидывать домашние задания в электронный дневник, а не на разные платформы. Также учителя просят скидывать выполненное домашнее задание до шести вечера, но забывают о том, что многие дети в это время занимаются в кружках и чисто физически не могут все успеть.
— Оценочную программу нужно сделать более гибкой, — прокомментировала Татьяна. — А не так, чтобы ребенок сегодня в 6 часов не сдал математику — а она у него только через два дня — но учитель сразу ставит двойку. Также нужно продлить урок до 45 минут, потому что 10 минут уходит на организацию и остается очень мало времени для объяснения материала.
Также Татьяна посоветовала подумать над домашними заданиями по таким предметам как ИЗО, музыка, физкультура, башкирский и второй иностранный языки. Потому что на эти предметы, как рассказала Татьяна, уходит много времени, которое дети проводят в интернете и портят зрение.
— У меня нет возможности купить каждому ребенку гаджет, — негодует Татьяна. — Нет столько комнат, чтобы каждый занимался отдельно, и у меня нет такого образования, чтобы я могла заниматься ОГЭ с девятиклассником, у меня нет возможности объяснять шестиклассникам, что такое тычинки-пестики, у меня нет образования историка и нет филологического образования.