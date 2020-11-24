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Погода в Башкирии сегодня, 24 ноября 2020 года: ветер, холод и снег

Погода в Башкирии сегодня, 24 ноября 2020 года: ветер, холод и снег

| 24 ноя 2020 | 09:12

«Башгидрометцентр» дал прогноз погоды на 24 и 25 ноября. В республике ожидается снег, ветер и низкая температура.

24 ноября, передали синоптики, пройдут без существенных осадков, по западу республики небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -4,-9°.



25 ноября обещают небольшой снег, по востоку республики без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях до -15°, днем -1,-6°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь:  https://newsbash.ru/weather

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 24 НОЯБРЯ
1. С Федора Студита за двором сердито. Т.е. с этого дня наступали настоящие холода.

2. Каким день выдался – такой будет и вся зима. Тепло на улице – следующие три месяца будут сопровождаться оттепелями. Сильный мороз – к морозной зиме.

3. 24 ноября тепло – к ранней весне.

4. Дождь пошел – до начала декабря тепло будет.

5. Гуси на лед вышли – на Рождество будет оттепель.

6. Звездное небо – летом будет много ягод и грибов.

7. Если до 24 ноября в поле еще не все колоски выбраны – на следующий год на нем ничего не взойдет. Поэтому убрать землю крестьяне старались заблаговременно. 
8. Если в этот день приготовить щи и съесть их горячими – зима будет теплой и мягкой. Чем больше щей съешь, тем лучше и благоприятнее пройдет зима.

9. А чтобы в лесу собрать много ягод летом, было принято на Федора Студита заваривать и пить чай с земляникой и малиной.



10. Не следует в этот день играть свадьбу и устраивать сватовство – к неудаче в браке.

11. Если 24 ноября не выбросить из дому посуду с трещинами – весь год проведешь.

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Источник: gorobzor.ru

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