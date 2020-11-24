"Болеют тяжело, внимания никто не обращает": в Салавате от ковида умирают заключенные

Салават | 24 ноя 2020 | 17:34

Жительница Башкирии Ольга Бугрова обратилась к главе республики Радию Хабирову с жалобами по поводу содержания заключенных в ИК Салавата. Женщина заявила, что осужденные болеют коронавирусом, однако помощь в учреждении им, по ее словам, не оказывается.







По словам Ольги Бугровой, для осужденных не предусмотрено прохождение компьютерной томографии и тестирование на коронавирус. Также в обращении жительницы Башкирии сообщается, что 22 ноября один из заключенных скончался от Covid-19.



- Лечение происходит таким образом - родители привозят лекарства, что привезли, то и будут давать. 22.11.2020 года осуждённый, у которого никого нет, умер. Болеют тяжело, внимания никто не обращает, - пишет Ольга.

По её словам, в настоящее время родственники и родители заключенных готовят коллективное обращение в адрес президента России и уполномоченного по защите прав человека в РФ. Однако она попросила Радия Хабирова обратить внимание на ситуацию в исправительной колонии Салавата.





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