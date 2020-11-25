В Уфе определили победителей конкурса «Молодая семья - 2020»

Уфа | 25 ноя 2020 | 17:37

В Уфе семья Хасановых выиграла городской этап конкурс «Молодая семья - 2020». Теперь Хасановым предстоит отстаивать честь города на республиканском этапе. О чем стало известно из сообщения пресс-службы уфимской мэрии.







Известно, что в этом году из-за эпидемии коронавируса конкурс прошел без участия зрителей в формате телевизионного шоу. В борьбе за право стать лучшей уфимской семьей претенденты принимали участие в трех конкурсах: «Семейный стендап», «Социальная реклама семейных ценностей» и «Интеллектуальный КВИЗ».



По результатам конкурса наибольшее количество баллов смогла набрать семья Хасановых, проживающая в Орджоникидзевском районе Уфы.

Сообщается, что глава семейства Рустям работает преподавателям в нефтяном университете, а его жена Нурзия — менеджером по продажам, хотя еще пару лет назад она работала в газете «Башкортостан». Сын Хасановых Нурсултан занимается карате, шахматами, а также играет на баяне. Дочь Салима увлечена гимнастикой и рисованием. Отмечается, что Хасановы всей семьей любят путешествовать по Башкирии.





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