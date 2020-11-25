В Аургазинском районе открыли парк спорта и отдыха

Аургазинский район | 25 ноя 2020 | 17:42

Парк спорта и отдыха «Уральский» открыли в сегодня в районном центре – селе Толбазы.







На новом объекте соорудили многофункциональную спортивную площадку, хоккейную коробку, детский городок и зону для воркаута. До наступления холодов высадили саженцы рябины и голубой ели, посеяли газонную траву. В парке проложили дорожки, установили современное освещение и камеры видеонаблюдения с онлайн-трансляцией.



Детский городок уже облюбовали маленькие аургазинцы. К их радости площадку оборудовали горкой, качелями и другими игровыми аттракционами. Для ребят постарше на площадке для воркаута установили восемь уличных тренажёров. Неподалёку расположилась универсальная спортивная площадка с ограждением для мини-футбола и баскетбола, а также хоккейная коробка, оснащённая стеклопластиковыми бортами и сеткой для защиты от шайб. Рядом поставили тёплое помещение для переодевания спортсменов и трибуны для зрителей.



В местной администрации сообщили, что парк благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда».

Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе обновили Парк Победы. Строители отреставрировали мемориал "Аургазинцам - защитникам Отечества и Труженикам тыла". Памятник полностью очистили от старой краски и покрыли новой - под бронзу. Подиум и ступени облицевали гранитными плитами.





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