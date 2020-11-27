Погода в Башкирии сегодня, 27 ноября 2020 года: пройдет небольшой снег

| 27 ноя 2020 | 13:10

В Башкирии в ближайшие два дня пройдет небольшой снег. Подробный прогноз погоды приводят синоптики Башгидромета.







Так, 27 ноября днем местами пройдет небольшой снег, по югу республики до умеренного. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днем составит -3,-8°.



В республике 28 ноября так же местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -8,-13°, при прояснениях -15,-20°, днем -4,-9°.



Народные приметы на 27 ноября:

Иней утром – в следующем году будет богатый урожай овса

Пошел дождь на Филиппа – по приметам, можно надеяться на богатый урожай пшеницы

Ворона каркает – скоро будет оттепель Облачность или снегопад предвещают ненастный май

Если инея на Филипповки нет, а день, в целом, выдается теплым, то будет неурожай

Если человек родился 27 ноября, то в качестве талисмана ему стоит носить халцедон

Если не сыграешь свадьбу до 27 ноября, то, согласно приметам, до следующего года семьи не создашь





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram