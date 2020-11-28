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Прогноз погоды в Башкирии на декабрь 2020 года

Прогноз погоды в Башкирии на декабрь 2020 года

| 28 ноя 2020 | 16:06

В декабре в республике Башкортостан погода ожидается в пределах или чуть выше нормы. Вероятность соответствующего прогноза оценивается в 67-69%. О чем сообщили в Башгидрометцентре. Напомним, что температурной нормой считается -11,1 градусов.



Согласно прогнозу синоптиков, первая неделя зимы в Башкирии будет умеренно холодной преимущественно без осадков. Днем атмосферная температура воздуха в эти дни составит до -12 градусов. Исключением будет 3 декабря, в этот день столбики термометров понизятся до -17 градусов.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Республики Башкортостан можно узнать по ссылке.

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Источник: sterlegrad.ru

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