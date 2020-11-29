Погода в Башкирии сегодня, 29 ноября 2020 года: похолодает

| 29 ноя 2020 | 10:34

Региональный гидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни.



Так, сегодня, 29 ноября, прогнозируется небольшой снег, по югу до умеренного. Местами ожидается гололед, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -7,-12°, при прояснениях до -17°, днем -4,-9°.







Завтра, 30 ноября, местами также пройдет небольшой снег, ночью по югу до умеренного. Ветер ожидается юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -7,-12°, при прояснениях до -17°, днем столбики термометров покажут -4,-9°.



НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 29 НОЯБРЯ

1. Чем сильнее оттепель на Матфея – тем холоднее будет зимой.



2. Ветер подул – до середины декабря будут вьюги и бураны.



3. Снег выпал – не растает до половодья.



4. Если ветер сильно разбушевался, бросьте в его направлении горсть сырой крупы, и он скоро утихнет.



5. Облака низко по небу плывут – к морозу.



6. Если в этот день вам кто-то дал совет – можете смело следовать ему. Советы 29 ноября, как правило, верные.



7. У некоторых людей особенно обостряется интуиция. Ей тоже следует доверять.



8. Надеть что-либо наизнанку при выходе из дому – пути не будет.

9. Свистеть в доме – тараканы заведутся.



10. Присесть в этот день на стол – накликать на себя несчастье.



11. Разговаривать с кем-либо через порог – к ссоре с этим человеком.



12. Разгуливать по дому в одном носке, чулке или тапочке – к потере одного из родителей.





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