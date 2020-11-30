В Бураевском районе местные жители остались без питьевой воды из-за сгоревшего насоса

Бураевский район | 30 ноя 2020 | 10:59

Один из жителей деревни Старобикметово Бураевского района попросил помощи у Радия Хабирова, руководителя Башкирии.







По его словам, неделю назад в сельской башне для водозабора вышел из строя насос. По этой причине жители населенного пункта потеряли доступ к питьевой воде. А работники сельсовета, приехавшие на место, сказали, что ответственности за снабжение людей водой не несут и потребовали за ремонт деньги. Людям пришлось им заплатить, так как альтернативы у них просто нет.



Местный житель отметил, что люди просто не имеют выбора. Он также задал вопрос Хабирову, почему отсутствует какая-либо помощь от государства. Тем более с учетом того, что данная водозаборная башня была возведена в 1980-х годах и скоро срок ее эксплуатации полностью истечет.



Мужчина хотел бы, чтобы в деревне появился водопровод, а также дорога. Кроме того, в населенном пункте нет освещения.

Отметим, что перебои с водоснабжением - довольно частое явление для различных населенных пунктов Башкортостана.





Ранее сообщалось о том, что в Бураевском районе в собственной бане заживо сгорел пенсионер.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram