В Башкирии ожидается морозная погода

| 01 дек 2020 | 09:22

По данным синоптиков республиканского метеоцентра, сегодня, 1 декабря, ночью термометр покажет -11,-16°, в отдельных районах похолодает до -26°. Днем же станет значительно теплее – температура воздуха составит -8,-13°. Осадков специалисты не прогнозируют. Ветер переменных направлений слабый.







Завтра, 2 декабря, осадков также не ожидается. Температура воздуха составит -20°, местами -27°. Днем столбик термометра укажет -10,-15°. Ветер останется прежним – слабый и переменных направлений.



Приметы на 1 декабря

-Существует народная примета, если в этот день тепло на улице – зима будет теплой и мягкой, и наоборот

-Ветер сильный дует – зимой вьюг и метелей будет много

-Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень переменчивой

-Если на щеколде ржавчина появилась – ожидай непогоды в ближайшее время

-Нужно наблюдать за погодой 1 декабря утром, днем и вечером – это позволит узнать, какой будет погода в декабре, январе и феврале

-Круги вокруг месяца – скоро будет мороз

-Ворона по дороге ходит – будет оттепель

-По народной примете, комар в доме появился 1 декабря – ожидай оттепели «Платон и Роман кажут зиму нам».

Согласно многолетним народным наблюдениям, «Зима снежная - лето дождливое», «Зимой сухо и холодно - летом сухо и жарко», «Зима теплая - лето холодное», «Если зимой вьюги - летом ненастья».





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