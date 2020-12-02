Погода в Башкирии сегодня, 2 декабря 2020 года: будет морозно
| 02 дек 2020 | 09:35
Синоптики регионального гидрометцентра прогнозируют морозную погоду.
Так, сегодня, 2 декабря, в регионе ожидаются туман и слабый ветер. Температура воздуха ночью составит -17°, в отдельных районах похолодает до -27°. Днем термометр покажет -7,-12°, местами -17°.
Завтра, 3 декабря, осадков не ожидается. Ветер сменит направление на северный. Столбик термометра ночью покажет -15,-20°. В горных районах прогнозируется мороз — похолодает до -26°. Днем станет незначительно теплее, температура воздуха составит -13°.
Народные приметы на 2 декабря
Снежный день с сильным ветром - жди длительную зиму и холодную весну
Много снега с глубокими заносами - жди богатого урожая в следующем году
Если человек родился 2 декабря, то талисманом является цитрин
Ясное небо - жди морозов, а тусклое - будет оттепель в ближайшие дни
Ветер резко сменился на юго-западный с юго-восточного - в ближайшее время погода испортится
Бодается скотина - жди метели
Коровы нос из яслей показывают 2 декабря - погода скоро изменится.