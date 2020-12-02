На Первом канале разбирали историю "пьяного" мальчика из Мишкинского района

Мишкинский район | 02 дек 2020 | 11:07

Дело "пьяного" 9-летнего ребенка из Башкортостана, который был сбит автомобилем, было рассмотрено на шоу "На самом деле", которое выходит на Первом канале. Участники истории прошли проверку на детекторе лжи.







По словам Ларисы Салиевой, матери ребенка, 8 июля ее сына Артура, сбил автомобиль из-за чего он получил несколько травм. В больнице Мишкинского района ребенок сдал анализы, которые почему-то женщина получила лишь спустя 4 месяца. И согласно результатам, в крови мальчика содержалось 0,33 промилле алкоголя. По словам Эркена Иманбаева, доктора медицинских наук и нарколога, такой показатель равен 0,3 литрам пива либо 25 граммам водки.

По словам Салиевой, ее сын не мог выпить что-либо, а анализы являются ошибкой медиков. Она поведала, что в семье никто не пьет и дома даже спиртное не хранится. Одновременно Елена Галеева, завлаборатории, что проводился тест, отказалась пройти детектор лжи за кулисами. Медик сослалась на то, что она была приглашена лишь как эксперт. Кроме того, она мотивировала свой отказ тахикардией и усталостью от сложного перелета.



Сам же мальчик сказал, что в день происшествия ничего не пил, но несколько раз пиво все же пробовал, что давали ему родители. Он добавил, что изредка в доме все же бывают застолья. А по словам Радмира Азнабаева, журналиста из Башкортостана, местные жители все же говорили ему, что отца ребенка видели в нетрезвом виде.









Чуть позже оказалось, что за сутки до происшествия в доме Салиевых прошло застолье. Тогда отец мог давать ребенку алкоголь, но точно не на следующий день. Правда, родители допускают, что Артур мог выпить перед аварией. Также известно, что родители взяли 10000 рублей от человека, что сбил ребенка.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram