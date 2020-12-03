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Погода в Башкирии сегодня, 3 декабря 2020 года: серьезно похолодает

Погода в Башкирии сегодня, 3 декабря 2020 года: серьезно похолодает

| 03 дек 2020 | 10:16

«Башгидрометцентр» сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается серьезное похолодание, умеренный ветер и туман.



3 декабря пройдет без существенных осадков, местами ожидается туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -14,-19°, днем -9,-14°.

4 декабря также без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -16,-21°, при натекании облачности до -11°, днем -9,-14°; по востоку республики ночью -21,-26°, днем -10,-15°.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 3 ДЕКАБРЯ
Если в этот день пошел снег – значит, 3 июня (Елена-леносевка) будет дождь.

Сегодняшняя погода прогнозировала июньскую.

Если снегирь запел, сорока лезет под стреху – жди вьюгу.

Если тетерева расселись на верхушках деревьев – погода ожидается ясной и солнечной.

Если поленья потрескивают в печи – день будет морозным.

Если ранним утром или ночью зарядил сильный снег, но ветер слабый – днем станет солнечно и ясно.

Если перистые облачка изогнулись длинной полосой – быть метели.

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Источник: gorobzor.ru

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