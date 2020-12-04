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Погода в Башкирии сегодня, 4 декабря 2020 года: мороз до -28

Погода в Башкирии сегодня, 4 декабря 2020 года: мороз до -28

| 04 дек 2020 | 09:49

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать в ближайшие три дня в Башкирии.

Сегодня, 4 декабря, столбик термометра днем покажет -10... -15 °С, местами до -20 °C, ночью -23... -28 °С, местами -13... -18 °С.



Завтра, 5 декабря, температура воздуха днем составит -9... -14 °С, ночью -15... 20 °C, местами -23... -28 °C. В отдельных районах ожидается туман.

В воскресенье, 6 декабря, столбик термометра днем покажет -9... -14 °С, ночью -15... -20 °C, местами -23... -28 °C. В отдельных районах ожидается туман.

В ближайшие три дня в республике ожидается слабый ветер, без существенных осадков.

Народные приметы
В этот день стоило воздержаться от повседневных дел, сопровождавшихся трением и битьем: стирки, уборки. Все работы, в ходе которых приходилось копать землю, нужно было отложить до наступления весны.

Морозная и солнечная погода на Введенье считалась залогом хорошего урожая в будущем году. Холода предвещали морозную зиму с обилием снега. Ударивший внезапно мороз пророчил жаркое лето. Считалось, что уже выпавший к этому моменту первый снег непременно растает.

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Источник: ufa1.ru

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