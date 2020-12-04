В Минтруда рассказали, как жители Башкирии будут отдыхать в январе 2021 года

| 04 дек 2020 | 09:58

Министерство семьи, труда и социальной защиты Башкирии опубликовало информацию о праздничных днях в январе 2021 года. Так, жители будут отдыхать с 1 по 10 января. Из них 1-6 и 8 января являются новогодними каникулами, а 7 января будет праздноваться Рождество.







Кроме того, ведомство сообщило о переносе выходных на 2021 года. В частности речь идет о 2 и 3 января, они совпадают с субботой и воскресеньем. Из-за этого 2 число будет перенесено на 5 ноября (пятница), а 3 января на 31 декабря (пятница). Также минтруд отметил, что рабочий день 31 декабря 2020 года будет сокращен на час.



Традиционно продолжительные новогодние каникулы не включены в число отпускных дней.





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