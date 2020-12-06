Погода в Башкирии сегодня, 6 декабря 2020 года: будет морозно

| 06 дек 2020 | 10:59

Сегодня, 6 декабря, в Башкирии ночью выпадет небольшой снег, днем осадков не прогнозируется.



По данным регионального гидрометцентра, температура воздуха ночью составит -13,-18°, местами -22,-27°. Днем термометр покажет в основном -7,-12°, но в отдельных районах сохранится -17°.







Завтра, 7 декабря, осадков не ожидается. Ветер сменит направление на холодный северный. Столбик термометра ночью опустится до -28°. Днем потеплеет до -10°.



Народные приметы 6 декабря:

Устойчивый юго–восточный или северо–восточный ветер – к затяжной пасмурной и снежной погоде, без больших морозов.

Если в этот день идет мокрый снег и ветер дует северный, то 6–го июня ветер будет дуть с севера и идти дождь.

Снег под ногами сильно скрепит – к ясной погоде.

Солнце за тучу прячется – будет буран.

Низкие облака на небе – скоро будет похолодание.

Ночью луна словно покраснела – жди на следующий день усиления ветра и снега.

Облака – горят при закате – погода будет ясной.

Мелкий снег и северный ветер сулили слепой дождик на 6 июня.

Редкие облачка на небе – погода будет холодной и ясной, расположенные полосками – теплой.

Солнышко спряталось за тучу – быть бурану, выйдет столбом – к морозу.

Круторогий и ясный месяц в декабре обещает стужу.

Если у лиственных деревьев верхушки поднялись вверх и порозовели – морозы будут не такими суровыми.

Два розовых тускловатых кольца вокруг луны сулят трескучие морозы.

Если с неба доносится шум – быть метели.





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