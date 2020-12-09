Сегодня день рождения отмечает супруга Главы Башкирии Каринэ Хабирова

| 09 дек 2020 | 10:54

Сегодня, 9 декабря, супруга Главы Башкирии Каринэ Хабирова празднует свой 38-й день рождения. Первую леди республики со знаменательной датой поздравил руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. Политик выложил на своей странице в социальных сетях теплый пост, где назвал ее неповторимой.







«Сегодня день рождения у супруги Главы Республии Каринэ Хабировой. Настолько красивой, женственной, и вместе с тем общественно и продуктивно активной первой леди в Башкирии не было никогда. «Территория женского счастья»; «Радость нашего дома»; «Аксаковская ёлка»; «Счастье на ладошке»; «Бал маленьких принцесс» - эти и другие важные республиканские социальные проекты, направленные прежде всего на поддержку материнства и детства, появились в последние два года, но без них уже трудно представить развитие Республики», — говорится в записи.

Политик поблагодарил ее за волонтерскую помощь, и пожелал здоровья и семейного счастья.





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Фото: соцсети Каринэ Хабировой | vk