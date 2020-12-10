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Погода в Башкирии сегодня, 10 декабря 2020 года: станет еще холоднее

Погода в Башкирии сегодня, 10 декабря 2020 года: станет еще холоднее

| 10 дек 2020 | 11:31

Синоптики «Башгидрометцентра» опубликовали прогноз погоды на 10 и 11 декабря. По информации метеорологов, в республике будет гололед, северный ветер, температура опустится местами до -27°.



10 декабря ожидается без осадков. Местами прогнозируют гололед. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем -9,-14°, по юго-востоку до -5°.

11 декабря также без существенных осадков. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью -15,-20°, местами -22,-27°, днем -9,-14°, местами до -5°.

Подробный и точный прогноз погода по городам и районам Республики Башкортостан вы можете узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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