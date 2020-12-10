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В России оформить пенсию можно будет по новым правилам

В России оформить пенсию можно будет по новым правилам

| 10 дек 2020 | 17:21

Россияне смогут оформлять пенсии в негосударственных организациях, имеющих технические возможности для оказания такой услуги. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.



«Теперь оформить пенсию можно будет в негосударственных организациях», — цитирует ТАСС Мишустина. По его словам, станет возможным оформить пенсию в организациях, где есть необходимые технические возможности. В частности, такую услугу смогут оказывать некоторые банки.

Кроме этого, в таких организациях можно будет узнать о начислении налогов и получении льгот. Ранее это можно было сделать только в многофункциональных центрах. Мишустин рассказал, что оформить пенсию россияне смогут в ближайшей организации и не тратить время на получение дополнительных справок и выписок.

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Источник: m.ura.news

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