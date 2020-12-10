Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии 31 декабря останется рабочим днем

В Башкирии 31 декабря останется рабочим днем

В Башкирии 31 декабря останется рабочим днем

| 10 дек 2020 | 21:45

Администрация главы Башкирии заявила о принятии решения оставить 31 декабря рабочим днём. Решение местных властей стало окончательным, сообщает «Говорит Уфа».



По информации издания, ранее депутат регионального Курултая от партии ЛДПР, Дмитрий Иванов, обращался к главе региона с предложением сделать 31 декабря выходным днем с переносом рабочего дня на субботу 26 декабря, но инициатива была отклонена.

31 декабря останется рабочим днём, суббота 26 декабря – обычным выходным. Изменения в порядок рабочей недели внесены не будут, но 31 декабря рабочий день решили сократить на час.

Ранее сообщалось о том, какие игрушки можно повесить на елку к Новому 2021 году Быка. Согласно восточным приметам, стоит быть осторожным, когда выбираете новогодние игрушки для елки к году Быка.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: sterlegrad.ru
Фото: newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: