В Башкирии 31 декабря останется рабочим днем

| 10 дек 2020 | 21:45

Администрация главы Башкирии заявила о принятии решения оставить 31 декабря рабочим днём. Решение местных властей стало окончательным, сообщает «Говорит Уфа».







По информации издания, ранее депутат регионального Курултая от партии ЛДПР, Дмитрий Иванов, обращался к главе региона с предложением сделать 31 декабря выходным днем с переносом рабочего дня на субботу 26 декабря, но инициатива была отклонена.



31 декабря останется рабочим днём, суббота 26 декабря – обычным выходным. Изменения в порядок рабочей недели внесены не будут, но 31 декабря рабочий день решили сократить на час.

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Фото: newsbash.ru