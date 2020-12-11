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МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение

МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение

| 11 дек 2020 | 14:58

МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. По данным ведомства, завтра, 12 декабря, на дорогах республики ожидается туман. Радиус видимости на проезжей части обещает быть меньше 500 метров. Они просят водителей соблюдать внимательность и осторожность за рулем автомобилей.

Температура воздуха ночью 12 декабря составит -15,-20°, местами -22,-27°. Днем потеплеет до -8°, в отдельных районах термометр покажет -4°.  По данным синоптиков, осадков на предстоящие дни не ожидается.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay.com

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