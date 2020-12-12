Погода в Башкирии сегодня, 12 декабря 2020 года: возможен небольшой снег

| 12 дек 2020 | 10:33

«Башгидрометцентр» дал прогноз погоды в республике на ближайшие два дня. В выходные – 12-13 декабря, по информации синоптиков, понизится температура до -26°, возможен небольшой снег.







12 декабря без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -16,-21°, местами -23,-28°, днем -8,-13°, местами до -4°.



13 декабря местами все же ожидается небольшой снег. Ветер по прогнозу южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -13,-18°, в отдельных районах -21,-26°, днем -9,-14°, в юго-восточных районах до -4°.



Приметы на 12 декабря:

Заря окрашена в багряный цвет, значит, скоро поднимется сильный ветер, и ударят крепкие морозы.

Если утром небо приобрело красноватый оттенок, то в декабре ожидается ясная погода; пошел снег – ждите частых метелей.

Заметили, что дым из труб поднимается столбом вверх – к морозному дню; стелется по земле – к оттепели.

До сих пор не выпал снег – до Николы Чудотворца (19 декабря) продержится сильная стужа.

Увидели, что звезды на ночном небе светят очень ярко, значит, приближаются холода; тускло – вскоре потеплеет.

В пасмурную погоду появился густой туман – в течение суток начнется сильный снегопад.

Если в этот день пошел снег или вокруг солнца появился туманный круг, то непогода с метелями продержится до самого Николы Чудотворца (19 декабря).

Небо затянуло плотным слоем облаков – к похолоданию.

Хвойный лес начал шуметь – вскоре температура воздуха поднимется на несколько градусов.





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