В Уфе на несколько лет ограничат движение на проспекте Салавата Юлаева

Администрация Уфы сообщила, что на проспекте Салавата Юлаева будет закрыто движение транспорта по проезжей части первых полос в сторону аэропорта и въезда в город.
Отмечается, что в мэрии также было принято решение закрыть движение автомобилей на участке пересечения путепровода по улице Заки-Валиди. Ограничения вступят в силу 14 декабря и продержатся до 31 августа 2022 года.
Принятые запреты на движение машин связаны со строительством нового моста через реку Белую. Пока городские чиновники просят уфимцев отнестись с пониманием и заранее создать свой маршрут движения.