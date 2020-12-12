В Уфе на несколько лет ограничат движение на проспекте Салавата Юлаева

Уфа | 12 дек 2020 | 10:41

Администрация Уфы сообщила, что на проспекте Салавата Юлаева будет закрыто движение транспорта по проезжей части первых полос в сторону аэропорта и въезда в город.



Отмечается, что в мэрии также было принято решение закрыть движение автомобилей на участке пересечения путепровода по улице Заки-Валиди. Ограничения вступят в силу 14 декабря и продержатся до 31 августа 2022 года.



Принятые запреты на движение машин связаны со строительством нового моста через реку Белую. Пока городские чиновники просят уфимцев отнестись с пониманием и заранее создать свой маршрут движения.



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Фото: из открытых источников