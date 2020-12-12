В Калтасинском районе две женщины помогли полицейским задержать преступника

Калтасинский район | 12 дек 2020 | 16:19

Полицейские Калтасинского района Башкирии наградили двух женщин, торгующих на рынке села Калтасы, «за оказание содействия в задержании преступника».







Гульсина Заирова и Марина Сокова, стоя за прилавками, заметили, как великовозрастный детина отнимает телефон у маленького мальчика. Сельчанки сначала попытались пристыдить наглого вора, а когда это не подействовало, вызывали наряд полиции. Как только правоохранители приехали на рынок, неравнодушные женщины показали им предполагаемого грабителя и помогли его задержать. Рэкетиром оказался 17-летний местный парень, который находился в состоянии опьянения. Украденный у малыша телефон оказался при нем – аппарат уже отдали мальчику. Теперь вор ответит за ограбление в уголовном порядке и может лишиться свободы.



Начальник отдела полиции Калтасинского района Эрнест Ляпустин выразил благодарность Гульсине Заировой и Марине Соковой за помощь в раскрытии преступления и активную гражданскую позицию.





- Очень приятно сознавать, что в наше непростое время есть люди, готовые помочь и протянуть руку помощи, - отметил подполковник полиции Эрнест Ляпустин.

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