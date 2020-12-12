Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Калтасинском районе две женщины помогли полицейским задержать преступника

В Калтасинском районе две женщины помогли полицейским задержать преступника

В Калтасинском районе две женщины помогли полицейским задержать преступника

Калтасинский район | 12 дек 2020 | 16:19

Полицейские Калтасинского района Башкирии наградили двух женщин, торгующих на рынке села Калтасы, «за оказание содействия в задержании преступника».



Гульсина Заирова и Марина Сокова, стоя за прилавками, заметили, как великовозрастный детина отнимает телефон у маленького мальчика. Сельчанки сначала попытались пристыдить наглого вора, а когда это не подействовало, вызывали наряд полиции. Как только правоохранители приехали на рынок, неравнодушные женщины показали им предполагаемого грабителя и помогли его задержать. Рэкетиром оказался 17-летний местный парень, который находился в состоянии опьянения. Украденный у малыша телефон оказался при нем – аппарат уже отдали мальчику. Теперь вор ответит за ограбление в уголовном порядке и может лишиться свободы.

Начальник отдела полиции Калтасинского района Эрнест Ляпустин выразил благодарность Гульсине Заировой и Марине Соковой за помощь в раскрытии преступления и активную гражданскую позицию.


- Очень приятно сознавать, что в наше непростое время есть люди, готовые помочь и протянуть руку помощи, - отметил подполковник полиции Эрнест Ляпустин.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: