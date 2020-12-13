В Башкирии прогнозируется потепление

| 13 дек 2020 | 10:42

В Башкирию придет снежная теплая погода. Сегодня, 13 декабря, температура воздуха ночью составит -13,-18°, в отдельных районах похолодает -21,-26°. Днем же термометр покажет -9,-14°, в юго-восточных районах до -4°. Местами пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный слабый.







Завтра, 14 декабря, существенных погодных условий не ожидается. В регионе пройдет снег. Столбик термометра ночью укажет -18,-26°. Днем же температура воздуха составит -9,-14°. Ветер южный, юго-западный слабый.



НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 13 ДЕКАБРЯ

• Печной огонь красный – будут морозы, белый – оттепель.

• Уголь, нагоревший на лучине, крутится – жди морозов.

• Если в этот день ляжет снег, то он останется на 100 дней.

• Ясно и холодно - к хорошему будущему урожаю, тепло - к худу.

• Кошка вылизывает лапы, хвост и тело - будет ясный морозный день.

• Низкие и быстрые облака сулят приход стужи.





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