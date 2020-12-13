Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии прогнозируется потепление

В Башкирии прогнозируется потепление

В Башкирии прогнозируется потепление

| 13 дек 2020 | 10:42

В Башкирию придет снежная теплая погода. Сегодня, 13 декабря, температура воздуха ночью составит -13,-18°, в отдельных районах похолодает -21,-26°. Днем же термометр покажет -9,-14°, в юго-восточных районах до -4°. Местами пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный слабый.



Завтра, 14 декабря, существенных погодных условий не ожидается. В регионе пройдет снег. Столбик термометра ночью  укажет -18,-26°. Днем же температура воздуха  составит -9,-14°. Ветер южный, юго-западный слабый.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 13 ДЕКАБРЯ
• Печной огонь красный – будут морозы, белый – оттепель.
• Уголь, нагоревший на лучине, крутится – жди морозов.

• Если в этот день ляжет снег, то он останется на 100 дней.
• Ясно и холодно - к хорошему будущему урожаю, тепло - к худу.
• Кошка вылизывает лапы, хвост и тело - будет ясный морозный день.
• Низкие и быстрые облака сулят приход стужи.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: