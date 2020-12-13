В Башкирии зафиксировано резкое падение рождаемости

| 13 дек 2020 | 10:59

Росстат опубликовал сравнительные данные о состоянии рождаемости в регионах страны.







По уточненным данным, рождаемость в Башкирии в октябре упала на 8% в сравнении с аналогичным показателем относительно благополучного 2019 года.



В октябре в Башкирии появились на свет 3474 ребенка, что на 293 человека меньше, чем было в октябре прошлого года.



В целом же по итогам десяти месяцев 2020 года в Башкирии родились 34 408 детей, этот показатель меньше прошлогоднего на 1 013 человек.



По итогам месяца в республике родились По итогам десяти месяцев в Башкирии родилось 34 408 детей, что на 1 013 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Падение рождаемости характерно и для всей страны, оно составило 7,6%. о итогам 10 месяцев года демографы не досчитались 57 тысяч новорожденных.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram