Житель Сибая подарил горожанам елку на Новый год, которую выращивал 15 лет

Пенсионер из Сибая Владимир Ефимов подарил свою елку местным жителям. Лесную красавицу мужчина растил около 15 лет. Об этом сообщает издание «Сибайский рабочий».
Владимир Ефимов, горожанин:
- Мы посадили деревце 15 лет назад, сразу же, как въехали в построенный дом. Есть еще одна сосна, но она поскромнее размерами.
Для того, чтобы переместить елку, пришлось пригнать грузовой манипулятор и трактор. Ее высота составила около 6 метров. Лесную красавицу поставили на новогодней площадке в Южном микрорайоне всего за час.
Владимир Ефимов, горожанин:
- Конечно, не хватает гирлянд на елке, с ними было бы намного эффектнее. Мы раньше с детьми всегда выходили на эту новогоднюю площадку отмечать праздник.
Оказалось, елка – не единственный сюрприз от Владимира. Каждый год пенсионер вывешивает на стену своего дома светящийся баннер с героями мультфильма «Ну, погоди!».