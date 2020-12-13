Житель Сибая подарил горожанам елку на Новый год, которую выращивал 15 лет

Сибай | 13 дек 2020 | 14:24

Пенсионер из Сибая Владимир Ефимов подарил свою елку местным жителям. Лесную красавицу мужчина растил около 15 лет. Об этом сообщает издание «Сибайский рабочий».







Владимир Ефимов, горожанин:



- Мы посадили деревце 15 лет назад, сразу же, как въехали в построенный дом. Есть еще одна сосна, но она поскромнее размерами.

- Конечно, не хватает гирлянд на елке, с ними было бы намного эффектнее. Мы раньше с детьми всегда выходили на эту новогоднюю площадку отмечать праздник.

Для того, чтобы переместить елку, пришлось пригнать грузовой манипулятор и трактор. Ее высота составила около 6 метров. Лесную красавицу поставили на новогодней площадке в Южном микрорайоне всего за час.

Оказалось, елка – не единственный сюрприз от Владимира. Каждый год пенсионер вывешивает на стену своего дома светящийся баннер с героями мультфильма «Ну, погоди!».





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