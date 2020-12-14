Погода в Башкирии сегодня, 14 декабря 2020 года: ясно и морозно
| 14 дек 2020 | 08:49
В Башкирии прогноз погоды на ближайшие два дня не изменится значительно. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.
Так, 14 декабря существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем составит -9,-14°, местами до -4°.
В республике 15 декабря так же без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит -14,-19°, в отдельных районах -21,-26°, днем -9,-14°, местами до -4°.
Приметы
Если ветер дует с севера или начинает менять свое направление с южного на западный, то скоро грянут морозы.
Если на ночном небе звезды переливаются, то вскоре вьюга закружит.
Если в Наумов день собаки глухо лаять начали – жди снегопада.
Если ночное небо усыпано звездами, то на следующий день ударит лютый мороз.
Если вороны начали каркать – жди метели.
Если заяц от своей норы далеко не скачет, то скоро пойдет снег.