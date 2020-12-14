Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Погода в Башкирии сегодня, 14 декабря 2020 года: ясно и морозно

Погода в Башкирии сегодня, 14 декабря 2020 года: ясно и морозно

Погода в Башкирии сегодня, 14 декабря 2020 года: ясно и морозно

| 14 дек 2020 | 08:49

В Башкирии прогноз погоды на ближайшие два дня не изменится значительно. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.



Так, 14 декабря существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем составит -9,-14°, местами до -4°.

В республике 15 декабря так же без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит -14,-19°, в отдельных районах -21,-26°, днем -9,-14°, местами до -4°.

Приметы
Если ветер дует с севера или начинает менять свое направление с южного на западный, то скоро грянут морозы.
Если на ночном небе звезды переливаются, то вскоре вьюга закружит.
Если в Наумов день собаки глухо лаять начали – жди снегопада.

Если ночное небо усыпано звездами, то на следующий день ударит лютый мороз.
Если вороны начали каркать – жди метели.
Если заяц от своей норы далеко не скачет, то скоро пойдет снег.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: