Погода в Башкирии сегодня, 14 декабря 2020 года: ясно и морозно

| 14 дек 2020 | 08:49

В Башкирии прогноз погоды на ближайшие два дня не изменится значительно. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.







Так, 14 декабря существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем составит -9,-14°, местами до -4°.



В республике 15 декабря так же без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит -14,-19°, в отдельных районах -21,-26°, днем -9,-14°, местами до -4°.



Приметы

Если ветер дует с севера или начинает менять свое направление с южного на западный, то скоро грянут морозы.

Если на ночном небе звезды переливаются, то вскоре вьюга закружит.

Если в Наумов день собаки глухо лаять начали – жди снегопада.

Если ночное небо усыпано звездами, то на следующий день ударит лютый мороз.

Если вороны начали каркать – жди метели.

Если заяц от своей норы далеко не скачет, то скоро пойдет снег.





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