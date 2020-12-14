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В Башкирии отменили республиканскую елку для школьников

В Башкирии отменили республиканскую елку для школьников

| 14 дек 2020 | 13:02

В Башкирии в этом году отменят республиканскую елку для школьников. Об этом на оперативном совещании сообщила заместитель премьер-министра правительства РБ – министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.



«Традиционная наша республиканская  елка в этом году в связи с эпидобстановкой не состоится. Поэтому большая просьба ко всем главам администраций: те 780 школьников, которые у нас либо отличники учебы, победители олимпиад, либо дети из семей военнослужащих или многодетных малоимущих семей, они должны получить от имени главы республики новогодние подарки», – отметила Иванова.

Подарки должны выдать детям 25 декабря. Этот день – старт новогодних мероприятий, и он называется «День подарков».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay

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