Новогодние праздники в Уфе: куда сходить с детьми
Уфа | 14 дек 2020 | 13:20
Столицу Башкирии обустраивают к Новому 2021 году. В этом году из-за пандемии в Уфе появится больше мест для развлечений на свежем воздухе. Так, в городе появятся три столичные елки, 16 районных и порядка 90 во дворах многоквартирных жилых домов.
Столичные елки
Центральную городскую новогоднюю елку установили на площади имени Ленина. По традиции дерево – натуральное, его привезли в ночь на 26 ноября из Благовещенского района республики. Елку украсили новогодними игрушками, а вокруг нее построили ледовый городок с лабиринтами, малой и большой горками, ледовой фоторамкой «2021» и различными ледовыми скульптурами. Также новогодний городок украсили иллюминацией по всему периметру площади, над фонтаном установили световой навес.
Площадь имени Салавата Юлаева и Советскую площадь украсят пиксельные елки. На них будут отображаться любые изображения, текст, в том числе со звуковым сопровождением. Украшениями новогоднего городка на площадях станут горки, ледовые лабиринты, всевозможные скульптуры, фотозоны и светодиодные декоративные арки.
В этом году на придомовых территориях Уфы установят 45 ледовых городков с горками и фигурами сказочных персонажей. Кроме этого, для уфимцев во дворах зальют 45 хоккейных коробок и 22 ледяных «пятачка». Подробные адреса дворовых городков можно узнать по ссылке. Всего в Уфе появятся 53 районные елки, адреса которых приведены ниже.
Кировский район:
Центральная на улице Мубарякова
Батырская,10
З. Валиди, 3
Менделеева, 7/1
Авроры, 11
Менделеева, 116
Степана Кувыкина, 18
С.Перовской, 13, 13А, 13Б, 13В, 13Г
Степана Кувыкина, 13
Геологов,51-51/1
Авроры, 5/5
Коммунистическая, 91
Советский:
Центральная на площади перед Уфимской детской филармонией
Проспект Октября, 24
Степана Злобина, 28/1
Менделеева, 150/5
Проспект Октября, 45/2
Революционная, 167/2
Революционная, 88
б-р Ибрагимова, 49/1
Якутова 3/5
Бессонова. 26
Проспект Октября, 15/1
Октябрьский:
Центральная в парке «Кашкадан»,
Центральная на площади перед Дворцом спорта
Центральная в селе Нагаево перед домом культуры
Парковая, 14/1
Проспект Октября, 63/1
Комсомольская, 157/1
Российская, 163/1
Проспект Октября, 134
Лесной проезд, 8/1
Б.Бикбая, 24/3
Ю.Гагарина, 36/1
Ю.Гагарина, 37
Н.Ковшовой, 6
Ак.Королева, 4
Ленинский:
Центральная на площади перед парком «Волна»
Центральная возле ДК «Ядкарь»
Аксакова,58/1
Демский:
Центральная в ПКиО «Демский»
Левитана 38/3
Правды 18/3
Таллинская 6
Мусы Джалиля, 65
Орджоникидзевский:
Центральная на площади имени С. Орджоникидзе,
Центральная в поселке Тимашево
Центральная в поселке Новые Черкассы
Комарова, 36а
Проспект Октября, 180
Ульяновых, д.39
Коммунаров, 71/1
Руставели, 37,37/1
Невского, 26
п. Черкассы, Гагарина, 24
Калининский:
Центральная на площади перед дворцом культуры «Моторостроитель»
Центральная на пересечении улицы Мушникова и бульвара Баландина
Центральная в деревне Князево на улице Советов
Центральная в деревне Базилевка на улице Беговой
Первомайская, 88/1
Первомайская, 65
Архитектурная, 8
Транспортная, 40
Победы, 8
Кольцевая, 170/1
Мелеузовская, 31
Ферина, 5,5/1
Ферина, 8/1
Также в новогодние праздники в Уфе появятся иллюминационные инсталляции на площади имени Ленина и перед Дворцом культуры Орджоникидзе, на пересечении улиц Ленина и Пушкина и на входе в парк Ленина со стороны улицы Заки Валиди. Общая протяженность гирлянд в городе составляет порядка 18 километров, на которых установлено более 48 тысяч ламп.