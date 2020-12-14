Новогодние праздники в Уфе: куда сходить с детьми

Уфа | 14 дек 2020 | 13:20

Столицу Башкирии обустраивают к Новому 2021 году. В этом году из-за пандемии в Уфе появится больше мест для развлечений на свежем воздухе. Так, в городе появятся три столичные елки, 16 районных и порядка 90 во дворах многоквартирных жилых домов.







Столичные елки

Центральную городскую новогоднюю елку установили на площади имени Ленина. По традиции дерево – натуральное, его привезли в ночь на 26 ноября из Благовещенского района республики. Елку украсили новогодними игрушками, а вокруг нее построили ледовый городок с лабиринтами, малой и большой горками, ледовой фоторамкой «2021» и различными ледовыми скульптурами. Также новогодний городок украсили иллюминацией по всему периметру площади, над фонтаном установили световой навес.



Площадь имени Салавата Юлаева и Советскую площадь украсят пиксельные елки. На них будут отображаться любые изображения, текст, в том числе со звуковым сопровождением. Украшениями новогоднего городка на площадях станут горки, ледовые лабиринты, всевозможные скульптуры, фотозоны и светодиодные декоративные арки.



В этом году на придомовых территориях Уфы установят 45 ледовых городков с горками и фигурами сказочных персонажей. Кроме этого, для уфимцев во дворах зальют 45 хоккейных коробок и 22 ледяных «пятачка». Подробные адреса дворовых городков можно узнать по ссылке. Всего в Уфе появятся 53 районные елки, адреса которых приведены ниже.



Кировский район:

Центральная на улице Мубарякова

Батырская,10

З. Валиди, 3

Менделеева, 7/1

Авроры, 11

Менделеева, 116

Степана Кувыкина, 18

С.Перовской, 13, 13А, 13Б, 13В, 13Г

Степана Кувыкина, 13

Геологов,51-51/1

Авроры, 5/5

Коммунистическая, 91



Советский:

Центральная на площади перед Уфимской детской филармонией

Проспект Октября, 24

Степана Злобина, 28/1

Менделеева, 150/5

Проспект Октября, 45/2

Революционная, 167/2

Революционная, 88

б-р Ибрагимова, 49/1

Якутова 3/5

Бессонова. 26

Проспект Октября, 15/1

Октябрьский:

Центральная в парке «Кашкадан»,

Центральная на площади перед Дворцом спорта

Центральная в селе Нагаево перед домом культуры

Парковая, 14/1

Проспект Октября, 63/1

Комсомольская, 157/1

Российская, 163/1

Проспект Октября, 134

Лесной проезд, 8/1

Б.Бикбая, 24/3

Ю.Гагарина, 36/1

Ю.Гагарина, 37

Н.Ковшовой, 6

Ак.Королева, 4



Ленинский:

Центральная на площади перед парком «Волна»

Центральная возле ДК «Ядкарь»

Аксакова,58/1



Демский:

Центральная в ПКиО «Демский»

Левитана 38/3

Правды 18/3

Таллинская 6

Мусы Джалиля, 65



Орджоникидзевский:

Центральная на площади имени С. Орджоникидзе,

Центральная в поселке Тимашево

Центральная в поселке Новые Черкассы

Комарова, 36а

Проспект Октября, 180

Ульяновых, д.39

Коммунаров, 71/1

Руставели, 37,37/1

Невского, 26

п. Черкассы, Гагарина, 24



Калининский:

Центральная на площади перед дворцом культуры «Моторостроитель»

Центральная на пересечении улицы Мушникова и бульвара Баландина

Центральная в деревне Князево на улице Советов

Центральная в деревне Базилевка на улице Беговой

Первомайская, 88/1

Первомайская, 65

Архитектурная, 8

Транспортная, 40

Победы, 8

Кольцевая, 170/1

Мелеузовская, 31

Ферина, 5,5/1

Ферина, 8/1









Также в новогодние праздники в Уфе появятся иллюминационные инсталляции на площади имени Ленина и перед Дворцом культуры Орджоникидзе, на пересечении улиц Ленина и Пушкина и на входе в парк Ленина со стороны улицы Заки Валиди. Общая протяженность гирлянд в городе составляет порядка 18 километров, на которых установлено более 48 тысяч ламп.





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