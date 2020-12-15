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Погода в Башкирии сегодня, 15 декабря 2020 года: похолодает до -25

Погода в Башкирии сегодня, 15 декабря 2020 года: похолодает до -25

| 15 дек 2020 | 09:10

В Башкирии сохранится холодная погода. Так, сегодня, 15 декабря, в регионе ночью прогнозируется -20,-25°, местами -12,-17°. Днем температура воздуха составит днем -9,-14°, в отдельных районах потеплеет до -4°. Ветер южный умеренный.



Завтра, 16 декабря,  в северных районах пройдет снег. Ночью термометр покажет -12,-17°, местами -20,-25°. Днем же потеплеет -5,-10°. Ветер южный умеренный.

Народные приметы на текущий день:
Кошка целый день спит – к стуже, прогуливается по дому и громко мяукает – к оттепели. 
Если сегодня идет дождь – значит, непогода продлится 47 дней.
Звезды яркие, а луны на небе не видно – скоро придут морозы.

Птицы перед морозом усаживаются на верхушки деревьев – к ветреной погоде, садятся на снег – будет оттепель.
Вороны раскаркались – жди метель.
Чем затейливее зимние узоры на окнах, тем пышнее весенняя зелень.

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Источник: gorobzor.ru

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