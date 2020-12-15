В Башкирии у подножия шихана Торатау откроется резиденция башкирского Деда Мороза

| 15 дек 2020 | 13:01

У подножия шихана Торатау с 19 декабря заработает резиденция башкирского Деда Мороза — Кыш Бабая. Маленькие гости смогут навестить любимого сказочного героя уже в предстоящую субботу.







Стоимость развлекательных программ варьируется от 150 до 500 рублей. «Пакеты услуг» будут включать в себя персональные или групповые поздравления с мастер-классом по изготовлению сувениров, хороводами вокруг елки и играми. Также можно будет заказать видеозвонок от главного волшебника. Об этом сообщили в геопарке «Торатау» сегодня, 15 декабря.





— А еще мы приготовили зимние развлечения: прогулки по заснеженной карстовой провинции на санях, запряженных лошадьми, снегоходах, квадроциклах, полеты на парапланах и многое другое, — рассказали в администрации геопарка.





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