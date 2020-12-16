Погода в Башкирии сегодня, 16 декабря 2020 года: потеплеет до -5
| 16 дек 2020 | 08:36
«Башгидрометцентр» опубликовал прогноз погоды на 16 и 17 декабря. Синоптики обещают небольшой снег и умеренный ветер. Днем ожидается потепление.
16 декабря пройдет без осадков, днем по северу республики вероятен небольшой снег. Ветер обещают южный умеренный. Температура воздуха днем -5,-10°.
17 декабря по прогнозу небольшой снег, ночью местами до умеренного. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях -15,-20°, днем -5,-10°.
Приметы дня.
Если дрова громко трещат в печке – скоро наступят сильные морозы.
Снегирь под окнами чирикает – к потеплению.
Прыганье звезд на небе – заметелит.
Если уровень воды в реках пал, то можно ждать улучшение погоды.
Источник:
gorobzor.ru
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