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Погода в Башкирии сегодня, 16 декабря 2020 года: потеплеет до -5

Погода в Башкирии сегодня, 16 декабря 2020 года: потеплеет до -5

| 16 дек 2020 | 08:36

«Башгидрометцентр» опубликовал прогноз погоды на 16 и 17 декабря. Синоптики обещают небольшой снег и умеренный ветер. Днем ожидается потепление. 



16 декабря пройдет без осадков, днем по северу республики вероятен небольшой снег. Ветер обещают южный умеренный. Температура воздуха днем -5,-10°.

17 декабря по прогнозу небольшой снег, ночью местами до умеренного. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях -15,-20°, днем -5,-10°.

Приметы дня.
Если дрова громко трещат в печке – скоро наступят сильные морозы.

Снег падает на мягкую землю – будет неурожай.
Снегирь под окнами чирикает – к потеплению.
Прыганье звезд на небе – заметелит.
Если уровень воды в реках пал, то можно ждать улучшение погоды.

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Источник: gorobzor.ru

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