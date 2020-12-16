Какой будет погода в январе 2021 года в Башкирии

| 16 дек 2020 | 10:32

Синоптики Гидрометцентра России дали ориентировочный прогноз погоды в Башкирии в январе 2021. По словам заведующей лаборатории научно-исследовательского учреждения Людмилы Паршиной, температура воздуха на Урале, в том числе и республике, ожидается выше климатической нормы на один градус. Так, в Башкирии в январе 2021 года специалисты ночью обещают -20°, а днем – 10-15°. В регионе в январе обещают мало осадком. Об этом Паршина заявила в беседе с «Российской газетой».







По данным Башгидромета, средняя температура на территории Башкирии в январе 2020 составит -14,8°, что действительно выше прошлогодних значений. Согласно информации на Gismeteo, в первой половине следующего месяца будет преимущественно облачно, сильных снегопадов не прогнозируется. Днем температура воздуха будет колебаться между -13, -18°, а ночью -16, -21°.

Сегодня, 16 декабря, обойдется без существенных осадков, днем по северу небольшой снег. Ветер южный, умеренный. Днем столбики термометров покажут всего -5, -10°.



Более подробный прогноз погоды по городам и района Башкирии можно посмотреть здесь: https://newsbash.ru/weather



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