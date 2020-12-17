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В Башкирию ненадолго придет тепло, а затем грядут морозы

В Башкирию ненадолго придет тепло, а затем грядут морозы

| 17 дек 2020 | 08:35

«Башгидрометцентр» сообщил, что в республике поменяется характер погоды. По информации синоптиков, в регионе на смену холоду придет тепло. 



Метеорологи отмечают, что среднесуточные температуры воздуха были в  начале декабря ниже нормы 5-8°, также практически не наблюдалось осадков. Теперь же антициклон сместится за Урал, а 17-18 декабря через Башкирию пройдут атмосферные фронты.
В связи с этим в большинстве районов выпадет снег, а на дорогах будет снежный накат. Температура воздуха повысится ночью до -8,-13°, днем до -4,-9°.

В грядущие выходные через республику пройдет холодный фронт, который принесет арктический воздух. Температура снова понизится, и к 20-му декабря ночью ожидается  до -20, -25°, при прояснениях местами до -30°, днем до -13,-18°. 

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Источник: gorobzor.ru

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