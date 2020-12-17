Российских водителей ждут изменения с 2021 года

| 17 дек 2020 | 18:35

В следующем году в России вступят в силу изменения, которые коснутся водителей. Первый блок касается прохождения процедуры технического осмотра (ТО).



Так, весной нужна будет обязательная фотофиксация машины при выезде с территории автосервиса. Кроме того, будут фиксировать номера транспорта. Автомобили «моложе» четырех лет не будут проходить ТО. Машины, которым до 10 лет, должны будут проходить техосмотр раз в два года, а старше 10 лет, грузовики до 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы, учебные машины, новые такси и мотоциклы будут проходить процедуру ежегодно.







Кроме того, претерпит коррективы порядок сдачи практической части экзамена на водительские права. Навыки вождения будут проверять не на специальной площадке, а в реальных городских условиях. Также в 2021 году вступит в силу новая редакция списка неисправностей, при которых эксплуатация транспорта запрещена. Если неполадки будут выявлены, то водителя ожидает штраф.

Также, в МВД готовятся радикально ужесточить контроль за исправностью автомобилей на дорогах. В случае, если на машине не будут работать фары, указатели поворота, дворники или стоп-сигналы, а также окажутся неисправны тормоза, то сотрудники ГИБДД прямо на дороге могут приостановить действие диагностических карт. На устранение поломки и повторный техосмотр водителю дадут всего 72 часа.





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