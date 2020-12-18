Погода в Башкирии сегодня, 18 декабря 2020 года: будет снежно и тепло
| 18 дек 2020 | 08:40
В Башкирии установится теплая и снежная погода.
Так, сегодня, 18 декабря, ночью температура воздуха составит -6,-11°. Днем же потеплеет -3,-8°. По сообщению синоптиков временами пройдет снег. На отдельных устках дорог ожидается снежный накат.
Завтра, 19 декабря, жителей ожидает снегопад. Он пройдет ночью. Ветер сменит направление на северо-западный. Ночью столбик термометра покажет -16,-21°. Днем же температура воздуха составит -13,-18°, в южный районах -8°.