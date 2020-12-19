Погода в Башкирии сегодня, 19 декабря 2020 года: будет холодно до -30

| 19 дек 2020 | 10:46

«Башгидрометцентр» дал прогноз погоды на 19 и 20 декабря в республике. Согласно последним данным, в регионе ожидается небольшой снег, умеренный ветер, а температура опустится до -30°.



19 декабря ночью по республике, днем местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха днем -13,-18°, по югу -8,-13°.



20 декабря без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -25,-30°, местами до -35°, днем -18,-23°, местами до -13°.



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