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Стало известно, в каких районах Башкирии чаще всего травятся алкоголем

Стало известно, в каких районах Башкирии чаще всего травятся алкоголем

| 20 дек 2020 | 10:56

Роспотребнадзор опубликовал результаты токсикологического мониторинга в Башкирии за 2020 год, передаёт UfaTime. Согласно нему, за 11 месяцев в 13 муниципалитетах республики повышен уровень алкогольных отравлений.



Как уточнили специалисты, в Стерлитамаке и Дюртюлях показатель отравлений превышает региональный уровень в три раза, в Бижбулякском и Стерлитамакском районах — в 2,5-2,7 раза, в Туймазах, а также в Туймазинском, Дюртюлинском и Уфимском районах — в 1,5-2,2 раза.

В среднем с января по ноябрь 2020 года уровень отравлений составил 21,6 случая на 100 тысяч человек. В аналогичный период 2019-го этот показатель был выше — 31,4 случая на 100 тысяч населения.

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Источник: mkset.ru
Фото: из открытых источников

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